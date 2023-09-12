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فرنسا تحظر مبيعات أجهزة "آي فون 12" بسبب إشعاعاته القوية

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فرنسا تحظر مبيعات أجهزة
ria.ru
iPhone 12 Pro Max
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أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السلطات الفرنسية أمرت شركة "آبل" يوم الثلاثاء بتعليق مبيعات "آي فون 12" في البلاد، بسبب الإشعاعات الكهرومغناطيسية القوية المنبثعة من هذه الأجهزة.

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وأوضحت "فرانس برس"، نقلا عن الوكالة الفرنسية الوطنية لمراقبة الترددات "آنفر"، أن المختبرات المعتمدة وجدت أن نسبة امتصاص الجسم للطاقة الكهرومغناطيسية عند مستوى 5.74 واط لكل كيلوغرام، بينما المعيار الطبيعي هو 4.0 واط لكل كيلوغرام.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للهواتف المباعة من قبل شركة "آبل" "يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الأخطاء في أجهزتها في أقرب وقت ممكن لجعل الهواتف المتضررة متوافقة مع المعايير الدولية".

وشددت على أنه في أسوأ الظروف ستضطر آبل لسحب أجهزتها من الأسواق الفرنسية.

 

 

 

المصدر: نوفوستي

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