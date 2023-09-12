حدث آبل المنتظر اليوم قد يعيد حساباتك بخصوص هاتفك "آيفون"!

تتجه الأنظار اليوم إلى الحدث المنتظر لعملاق التكنولوجيا "آبل" الذي يزيح الستار عن أحدث مجموعة من الأجهزة المميزة، الامر الذي سيجعلك ترى جهازك الآيفون" قديماً" أمام الاصدار الجديد.

وضمن حفل إطلاق رئيسي في 12 سبتمبر، ستكشف"آبل"عن مجموعة "آيفون 15" و"آيفون 15 برو" الجديدة للعالم. ورغم اعلان الشركة عن موعد الإطلاق، إلا أن آبل تلتزم السرية بشأن ما سيتم تضمينه في هذه الأجهزة المحدثة.

ويُعتقد أن شركة آبل، ستتخلى عن الطريقة الشائعة لإعادة شحن أجهزة "آيفون"، مع استبدالها بمنفذ "USB-C"، ما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على شحن هواتف "آيفون"، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية الخاصة بهم بكابل واحد فقط.

إقرأ المزيد

وقد يحدث تغيير كبير آخر في تصميم "آيفون 15 برو"، والذي سيحوله من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى التيتانيوم، ما يضفي ميزة الخفة والقوة للهاتف الجديد.

ويمكن أن تشمل التغييرات الأخرى معالج "A17 Bionic" أسرع بكثير، وقلة حواف الشاشة، وتحسينا كبيرا في الكاميرا الخلفية.

كما تشير بعض الشائعات إلى أن "آيفون 15 برو" سيحصل على تعزيز كبير لقدرات التكبير/التصغير. وسيكون هذا التحديث منطقيا للغاية، خاصة مع الإشادة بشركة سامسونغ، بسبب عدستها الرائعة لهاتف "Galaxy S23 Utra"، والتي توفر للمستخدمين إمكانية تكبير 100X.

ويمكن أيضا أن تتوفر ألوان جديدة، وخيارات تخزين أكبر، وشحن أسرع، بالإضافة إلى عمر بطارية أطول.

ولن يقتصر حدث اليوم على "آيفون" فحسب، فمن المتوقع أيضا أن تكشف آبل النقاب عن بعض نماذج ساعتها الذكية الجديدة، بما في ذلك جهاز "Ultra" المحدث. بالإضافة إلى تحديث سماعات AirPods التي ستحصل على منفذ شحن "USB-C" أيضا.

المصدر: إكسبريس