آبل تصدر تحديثا طارئا لحماية هواتفها من الاختراق

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث طارئ لأنظمة iOS لحماية هواتفها من ثغرات برمجية قد تتسبب باختراق بياناتها.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها آبل فإن إصدار iOS 16.6.1 لم يطرح ليحمل مع ميزات جديدة لمستخدمي الهواتف، بل لتصحيح بعض الثغرات التي قد تعرض هذه الأجهزة لخطر الاختراق أو تتسبب بمشكلات في أنظمتها.

ومع الإصدار الجديد عالجت آبل ثغرة برمجية كانت تهدد ملفات الصور في هواتف آيفون، ومن خلالها كان بإمكان قراصنة الإنترنت إرسال ملف ضار لهاتف الضحية قد تم تمويهه على هيئة صورة، وعند محاولة المستقبل فتح الصورة تظهر له مشكلات في الهاتف أبرزها امتلاء ذاكرة التخزين في الجهاز فجأة، كما أن الملف الضار الذي دخل إلى الجهاز يمكن استغلاله للوصول إلى بيانات المستخدم.

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أما الثغرة البرمجية الثانية التي عالجها إصدار iOS 16.6.1 فمرتبطة بتطبيقات Apple Wallet في هواتف آيفون، ويمكن استغلالها لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية في الهاتف، كما يمكن من خلالها التحكم في الهاتف عن بعد من خلال قراصنة الإنترنت.

المصدر: appleinsider.ru