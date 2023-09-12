"كان": الولايات المتحدة تزود السلطة الفلسطينية بناقلات مدرعة وأسلحة

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة زودت السلطة الفلسطينية بناقلات مدرعة وأسلحة.

ووفقا لتقرير القناة فإن تلك الأسلحة والمدرعات تم إدخالها عبر الأردن وبموافقة الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الهدف منها مساعدة السلطة في بسط الأمن والنظام خاصة في شمال الضفة الغربية.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي كشف يوم أمس أنه أجرى حوارا مع الفلسطينيين، مبينا أن الجانبين يحاولان "التوصل إلى اتفاقات بشأن الجوانب الأمنية وتحمل المسؤولية عن الأمور المتعلقة بالحياة في المنطقة أ".

المصدر: "معا" + RT