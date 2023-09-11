سيناتورة أمريكية: الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة بايدن

قالت عضو الكونغرس الأمريكي، مارغوري تايلور غرين، إن الشعب الأمريكي يطالب بمحاسبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أنها حتى تلك اللحظة ستكون ضد الاتفاق على ميزانية الحكومة.

وقالت: "لست على استعداد لتمويل هذه الحكومة حتى نحاسب جو بايدن. الشعب الأمريكي يطالب بذلك!".

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وأضافت أن لديها هذا الأسبوع في واشنطن "أجندة بسيطة للغاية" وهي محاسبة الرئيس الأمريكي ووقف تمويل حكومته "المستخدمة كسلاح".

وصرح رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر، أنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من الرئيس جو بايدن في سبتمبر الجاري.

وأكدت شبكة NBC News بأن البيت الأبيض بدأ استعدادات نشطة للتصدي لإجراء تحقيق محتمل لمحاكمة وعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل الحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي