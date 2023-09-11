"نيويورك تايمز": زيارات بايدن الخارجية لن ترفع شعبيته المتدنية ومعركة شرسة تنتظره مع ترامب

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن رحلات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخارجية لن تغير فرصه السياسية لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. حيث يحظى الرئيس بنسب تأييد متدنية للغاية.

وقالت الصيحفة: "لن تغير رحلة بايدن في نهاية المطاف فرصه السياسية في الداخل، حيث أن معدلات شعبيته متدنية، ويبدو أنه يواجه معركة صعبة مع سلفه دونالد ترامب".

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وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن التقى بأكثر من 30 زعيم دولة في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لكن اللقاءات جرت كجزء من وجبات غداء أو لقاءات رسمية.

وأعرب مسؤولو البيت الأبيض عن انزعاجهم من التزام الرئيس بنفس جدول الحملة الانتخابية الممل وليس مثل ترامب، الذي يقضي معظم وقته "في إنتاج مقاطع فيديو تنتقد التهم الموجهة إليه".

ولفتت الصحيفة إلى الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس هانتر بايدن، فضلا عن عمر الرئيس، يعتبران جزءا من مشكلة بايدن.

المصدر: نوفوستي