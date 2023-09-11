بلينكن: ضرب عمق روسيا "قرار أوكراني وليس قرارنا"

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تمنع أوكرانيا من ضرب عمق روسيا حال إرسال صواريخ بعيدة المدى، لأنه "قرار كييف وليس واشنطن".

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جاء ذلك خلال برنامج "60 دقيقة"، عند سؤال بلينكن حول شعوره حيال إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ يبلغ مداها 322 كيلومترا، ستسمح بشن هجمات على مناطق في عمق روسيا، حيث تابع الوزير: "أعتقد أنه لا داعي للتركيز على أي أنظمة محددة نرسلها. المهم هو ما نقوم به نحن والدول الأخرى فيما يتعلق بدعم أوكرانيا. ولا يقتصر الأمر على أنظمة الأسلحة نفسها فسحب، وإنما يتعلق أيضا بتدريب الجنود على هذه الأسلحة، وصيانتها، والقدرة على استخدامها بفعالية في سياق استراتيجيتهم. نحن نعمل على هذا كل يوم. أما قراراتهم بشأن الأهداف فهي قراراتهم وليست قراراتنا".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قالت إنها لا تستبعد توريد صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا، حيث قال النائب الأول لمساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جوناثان فاينر إن البيت الأبيض لا يستبعد ذلك إلا أنه ليس مستعدا بعد للإعلان عن مثل هذه الخطوة.

المصدر: تليغرام