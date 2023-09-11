صحيفة ألمانية تنتقد زيارة بيربوك إلى كييف

انتقد قراء صحيفة "Die Welt" زيارة وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى كييف، اليوم الاثنين.

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وقالت بيربوك بعد وصولها إلى كييف إن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في طريقها إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى إصلاحات.

وكتب قارئ: "إنها عار على ألمانيا. لم أر شيئا مثل هذا من قبل".

وأيده قارئ آخر قائلا: "يستمر دافعو الضرائب في دفع تكاليف رحلاتها، التي تعلن فيها عن نفسها ولا ترغب في استخدام الدبلوماسية".

وتابع قارئ ثالث: "ربما يجب على بيربوك البقاء في كييف. يبدو أنه يمكن لهذه المرأة أن تفعل لأوكرانيا أكثر مما تفعله لبلادها".

وعبر قارئ آخر عن اعتقاده بأنها "تنغمس بيربوك مرة أخرى في هوايتها المفضلة: إنفاق أموال الآخرين على أشياء عديمة الفائدة".

وخلص قراء الصحيفة للقول: "سيكون من الأفضل إذا بقيت (بيربوك) هناك وأن تصبح وزيرا للخارجية الأوكرانية... أو الداخلية الأوكرانية. يبدو أنها تهتم بهذه الدولة أكثر من ألمانيا".

المصدر: نوفوستي