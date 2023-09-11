 
مباشر

بيربوك تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

أخبار العالم

بيربوك تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة
AP
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0s4

أفادت وكالة "DPA" بوصول وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بزيارة غير معلنة إلى كييف.

إقرأ المزيد
وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكن إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا بسرعة
وزيرة الخارجية الألمانية: لا يمكن إرسال صواريخ Taurus بعيدة المدى إلى أوكرانيا بسرعة

وذكرت الوكالة أن هذه هي الرحلة الرابعة للوزيرة الألمانية إلى أوكرانيا خلال العام ونصف العام الماضيين، مشيرة إلى أن بيربوك وصلت إلى كييف بالقطار المسائي من بولندا.

وتابعت أنه كان في استقبال الوزيرة في محطة القطارات السفير الألماني مارتن ييغر.

وأعلنت بيربوك بعد وصولها إلى العاصمة الأوكرانية عن نية بلادها مواصلة دعم أوكرانيا "اقتصاديا وإنسانيا وعسكريا". كما شددت على أهمية إجراء الإصلاحات الهادفة إلى مكافحة الفساد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا