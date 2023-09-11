رغم كارثة 2011.. اليابان تعيد تشغيل مفاعل من عائلة مفاعلات فوكوشيما-1 العام القادم

قالت شركة الطاقة تشوغوكو للطاقة الكهربائية، إنها ستقوم في أغسطس 2024 بإعادة تشغيل المفاعل الثاني لمحطة شيماني الكهروذرية بغرب اليابان.

ويشار إلى أن المفاعل المذكور هو من نفس نوع مفاعلات محطة فوكوشيما-1 التي تعرضت لحادث من جراء كارثة تسونامي في مارس 2011.

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في وقت سابق، أعربت الجمعية التشريعية لمحافظة شيماني وخمس مدن وبلديات أخرى تقع ضمن دائرة نصف قطرها 30 كيلومترا من محطة الطاقة النووية، عن موافقتها على خطة إعادة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، اجتاز المفاعل فحص السلامة الأولي من قبل هيئة الطاقة النووية اليابانية.

تم بناء وحدة الطاقة الثانية لمحطة شيماني الكهروذرية في عام 1989. وتبلغ قدرة وحدة الطاقة فيها 820 ميجاوات. وتم وقف عمل المفاعل في عام 2012 للخضوع لمراجعة السلامة.

وستكون هذه أول إعادة تشغيل لهذا النوع من المفاعلات في اليابان منذ مأساة فوكوشيما-1 في عام 2011.

قبل حادث فوكوشيما-1، كان قطاع الطاقة النووية يعطي حوالي 30% من إجمالي الطاقة الكهربائية في اليابان. ونتيجة للتخلي القسري المؤقت عنها، وقع العبء الرئيسي على محطات توليد الطاقة الحرارية.

المصدر: تاس