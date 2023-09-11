اليابان تنهي تفريغ الدفعة الأولى من المياه من محطة فوكوشيما -1 الكهروذرية

أفادت وكالة Kyodo للأنباء، بأن شركة TEPCO المشرفة على تشغيل محطة فوكوشيما-1 الكهروذرية، أنجزت تفريغ الدفعة الأولى من مياه تبريد المحطة في المحيط الهادئ.

ووفقا للوكالة، بلغ حجم الدفعة الأولى المذكورة نحو 7.8 ألف طن من السوائل. وسيقوم عمال شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (TEPCO) بفحص المعدات الموجودة في محطة الطاقة النووية، وبعد ذلك من المتوقع أن يبدأوا في تصريف دفعة ثانية من المياه ذات حجم مماثل قبل حلول نهاية سبتمبر.

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ويشار إلى أنه تم تجميع أكثر من 1.25 مليون طن من المياه في الخزانات على أراضي محطة فوكوشيما -1 للطاقة النووية، والتي تم استخدامها لتبريد المفاعلات المتضررة من جراء كارثة تسونامي في مارس 2011.

في 24 أغسطس، بدأت شركة TEPCO في تصريف الدفعة الأولى من المياه في المحيط الهادئ. وتزعم السلطات اليابانية، بأنه تمت معالجة هذه المياه وتنقيتها وتطهيرها بشكل عام من المواد المشعة، ولكنها لا تزال تحتوي عليها ولو على كميات صغيرة، أقل بكثير من المعايير المعمول بها. على سبيل المثال لا تزال تحتوي على التريتيوم (أحد النظائر المشعة للهيدروجين).

وأثار قرار طوكيو هذا انتقادات حادة من بعض الدول، وعلى رأسها الصين التي أوقفت استيراد المأكولات البحرية من اليابان بشكل كامل منذ 24 أغسطس.

المصدر: تاس