 
مباشر

سوناك يندد بـ"التدخل الصيني" بعد عملية توقيف في بريطانيا بتهمة التجسس

أخبار العالم

سوناك يندد بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0nh

أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن "قلقه العميق" بشأن مزاعم "التدخل الصيني في الديمقراطية البرلمانية البريطانية" بعد الكشف مؤخرا عن توقيف شخصين بشبهة التجسس.

وقال ريشي سوناك لقنوات بريطانية على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند: "بالطبع لا أستطيع التعليق على تفاصيل التحقيق الجاري لكن فيما يتعلق بلقائي مع رئيس الوزراء الصيني فقد أثرت مجموعة مخاوف في مجالات التباين وعلى وجه الخصوص قلقي الشديد من أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية".

إقرأ المزيد
البرلمان البريطاني: الصين تشكل تهديدا للمملكة المتحدة
البرلمان البريطاني: الصين تشكل تهديدا للمملكة المتحدة

وشدد على أن ذلك "غير مقبول إطلاقا".

ووفقا للمتحدث باسم داونينغ ستريت، فقد التقى رئيس الوزراء البريطاني المحافظ نظيره الصيني الأحد على هامش قمة نيودلهي وأعرب عن "قلقه العميق من التدخلات الصينية في الديمقراطية البرلمانية البريطانية".

ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية، قال لي تشيانغ إنه يتعين على الصين وبريطانيا إدارة خلافاتهما واحترام المصالح الأساسية ومصادر القلق الرئيسية لكل بلد.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا يحدث في المغرب وما هي تداعيات الزلزال المدمر.. لحظة بلحظة