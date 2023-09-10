مودي يقدم هدية للافروف (فيديو)

قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يمثل بلاده في قمة G20، المنعقدة في الهند، عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.

والوشاح باللون البيج، مصنوع من قماش "خادي" الذي صممه المهاتما غاندي الزعيم الروحي وبطل استقلال الهند، ومزخرف برموز تم تصميمها خصيصا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.

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وجرى اللقاء بين لافروف ومودي في مجمع "راج غات" التذكاري، الذي تم تخصيص أول نصب تذكاري فيه للمهاتما غاندي، حيث أقيمت منصة من الرخام الأسود فيها شعلة للنار الخالدة، في موقع حرق جثمانه في 31 يناير 1948.

وفي وقت لاحق، تم توسيع المجمع التذكاري ليشمل نصبا تذكارية لشخصيات بارزة أخرى، بمن فيهم رؤساء الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، ولال بهادور شاستري، وإنديرا غاندي، وراجيف غاندي وآخرين.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من الأول من ديسمبر 2022. وتستضيف نيودلهي يومي السبت والأحد قمة للمجموعة تلقت تسع دول أخرى هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة، دعوة لحضورها أيضا.

المصدر: "تاس"