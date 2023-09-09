مودي يستقبل لافروف في قمة العشرين بنيودلهي

رحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في قمة العشرين بالوزير سيرغي لافروف، الذي وصل إلى العاصمة الهندية يوم أمس الجمعة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من الأول من ديسمبر 2022.

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وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن شي جين بينغ سيغيب عن قمة مجموعة العشرين في الهند، ومن المقرر أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الصين في القمة التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.

ولحضور القمة، تمت دعوة قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

المصدر: نوفوستي