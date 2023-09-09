 
مباشر

مودي يستقبل لافروف في قمة العشرين بنيودلهي

أخبار العالم

مودي يستقبل لافروف في قمة العشرين بنيودلهي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w0g3

رحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في قمة العشرين بالوزير سيرغي لافروف، الذي وصل إلى العاصمة الهندية يوم أمس الجمعة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من الأول من ديسمبر 2022.

إقرأ المزيد
"رويترز": شي سيغيب عن قمة "العشرين"

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن شي جين بينغ سيغيب عن قمة مجموعة العشرين في الهند، ومن المقرر أن يمثل رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الصين في القمة التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر.

ولحضور القمة، تمت دعوة قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا