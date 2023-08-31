"رويترز": شي سيغيب عن قمة "العشرين"

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أنه من المرجح أن يغيب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن قمة زعماء مجموعة العشرين في نيودلهي يومي الـ9 والـ10 من سبتمبر المقبل.

وقال مسؤولان هنديان ودبلوماسي مقيم في الصين ومسؤول يعمل في حكومة دولة في مجموعة العشرين، إنه من المتوقع أن يمثل بكين إلى القمة رئيس مجلس الدولة، لي تشيانغ.

وأكد مسؤول هندي رفيع "أن الهند على علم بأن رئيس الوزراء الصيني سيحضر القمة نيابة عن، شي".

وينظر إلى القمة في الهند على أنها مكان قد يلتقي فيه الرئيس الصيني بالرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أكد حضوره، حيث يسعى البلدان إلى التطبيع.

وأجرى، شي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثة نادرة على هامش قمة "بريكس" في جوهانسبرغ مؤخرا وبحثا العلاقات المتوترة بعد الاشتباكات المسلحة في جبال الهيمالايا عام 2020 التي خلفت 24 قتيلا.

المصدر: "رويترز"