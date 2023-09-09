"بيزنس انسايدر" تكشف عن وجود طفل سرّي لإيلون ماسك

نقل موقع "بيزنس انسايدر" مقتطفات غير منشورة بعد من سيرة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وقالت إن لديه طفلا سرّيا ثالثا من المغنية الكندية غرايمس، ويدعى تكنو ميكانيكوس.

كشف "بيزنس انسايدر" أنه مع اكتشاف وجود هذا الطفل الثالث يصبح هو الولد العاشر للملياردير الأمريكي.

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وقال الموقع: "تؤكد السيرة الذاتية الجديدة لإيلون ماسك أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا كان لديه طفل ثالث لم يتم الإبلاغ عنه سابقا من شريكته السابقة، الموسيقية الكندية غرايمس."

ويُلاحظ أن اسم الصبي هو تكنو ميكانيكوس، ويلقب بتاو (Тау)، والذي لم يتم الكشف عن عمره بالتحديد وإلى جانب تكنو ميكانيكوس، أصبح لدى ماسك في الوقت الحالي 10 أطفال بيولوجيين معروفين للعلن من ثلاث نساء مختلفات.

ومن المقرر أن تنشر السيرة الذاتية الجديدة لماسك، التي كتبها الصحفي والتر إيزاكسون، الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

تجدر الإشارة إلى أن ماسك تزوج رسميا مرتين. ومنذ زواجه الأول (2000-2008) من جوستين ويلسون، كان لديه 5 أطفال. وتزوج من الثانية، الممثلة البريطانية تالولا رايلي، في الفترة من 2010-2012 و2013-2016.

المصدر: نوفوستي