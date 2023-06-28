تأثير إيلون موسك؟.. دراسة تكشف ميل الرجال الأذكياء للإنجاب في وقت متأخر في الحياة!

كشفت دراسة جديدة أن الرجال الذين حصلوا على درجات أعلى في اختبارات الذكاء يصبحون آباء في وقت لاحق من حياتهم مقارنة بأولئك الذين لديهم معدل ذكاء أقل.

ويقول الخبراء إنهم أكثر ميلاً لإنجاب المزيد من الأطفال.

وقام الباحثون بتحليل أكثر من 900 ألف ذكر مولود في النرويج ممن ولدوا بين عامي 1950 و1981.

وكان الرجال قد خضعوا لاختبار خلال التجنيد العسكري عندما كانوا مراهقين، تضمن أسئلة حول المفردات والحساب والأرقام.

وحصلوا على درجة بناء على معدل الذكاء لديهم، مع درجة واحدة تتعلق بمعدل ذكاء أقل من 74، في حين أن الدرجة الثامنة تمثل الأشخاص الأكثر ذكاء مع معدل ذكاء أعلى من 119.

وتم أيضا جمع بيانات عن عمر الرجال عندما أصبحوا آباء، بالإضافة إلى عدد الأطفال.

وكشف التحليل أن الرجال الذين لديهم معدل ذكاء أعلى أنجبوا طفلهم الأول عندما كانوا أكبر، ولكن لديهم أيضا أطفالا أكثر.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك معدلات عالية من عدم الإنجاب في المجموعة ذات الدرجات الأقل.

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وقال الدكتور أولي روجبيرغ، أحد معدي الدراسة: "الرجال الذين سجلوا في أعلى 20% من القدرة المعرفية أنجبوا طفلهم الأول في متوسط عمر 30 واستمروا في إنجاب طفلين إجمالا".

وكتب الفريق في مجلة Biology Letters، من مؤسسة Frisch Center for Economic Research، أن هذا النمط بدا مستقرا بمرور الوقت.

لكنهم أشاروا إلى أن كون الأب تحت سن الثلاثين، أو فوق سن 35، أصبح أقل شيوعا في الأفواج الحديثة.

ويقال إن إيلون موسك، وهو أب لعشرة أطفال، لديه درجة ذكاء تبلغ 155. ولد طفله الأول في عام 2002، قبل وقت قصير من عيد ميلاده الحادي والثلاثين، لكنه توفي للأسف من متلازمة موت الرضيع المفاجئ وهو يبلغ من العمر 10 أسابيع فقط.

في عام 2021، استقبل موسك طفله العاشر، Exa Dark Sideræl.

وبلغ عمر مارك زوكربيرغ، الذي حصل على معدل ذكاء يقدر بـ 152، 31 عاما عندما ولد طفله الأول، ماكسيما.

وعلى الرغم من عدم وجود سجل لأداء بيل غيتس لاختبار الذكاء، فقد كان أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" وكان في يوم من الأيام أغنى رجل في العالم.

وبلغ من العمر 40 عاما عندما أنجب طفلته الأولى جينيفر التي ولدت عام 1996.

المصدر: ديلي ميل