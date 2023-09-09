حاكم ولاية ألاسكا: بايدن جعل الولايات المتحدة أضحوكة لروسيا والصين والسعودية

أكد حاكم ولاية ألاسكا الأمريكية، مايك دونليفي، أن قرار الرئيس، جو بايدن، بالحد من إنتاج النفط والغاز في الولاية حوّل الولايات المتحدة إلى دولة تسخر منها روسيا والصين ودول أخرى.

وقال دونليفي بغضب لشبكة "فوكس بيزنس" إن قرار بايدن غير منطقي "بغض النظر عن الطريقة التي يتم فيها النظر إليه".

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وأضاف: "لكن في النهاية، روسيا والصين والسعودية وإيران، جميعهم يضحكون على الولايات المتحدة. أنا مؤرخ، ولا أستطيع أن أتذكر مثالا في تاريخ الدول أو الإمبراطوريات حيث قاموا بوضع العصا في عجلاتهم بنفسهم، كما يحدث حاليا مع هذه الإدارة".

وتابع: "معظمنا ينتظر بفارغ الصبر عام 2024"، حيث أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلغاء تصاريح تطوير حقول نفط وغاز في منطقة القطب الشمالي، الواقعة في ألاسكا، والتي كان قد منحها الرئيس السابق دونالد ترامب في نهاية ولايته.

المصدر: نوفوستي