سخرية من سلوك "الغريب" بايدن بعد خطابه لعائلات قدامى المحاربين

سخر قراء "أسوشيتد برس" من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد سلوكه الغريب على خشبة المسرح في عيد الاستقلال.

وتُظهر المشاهد بايدن، وهو يلقي خطابا إلى عائلات المحاربين القدامى الأمريكيين، بالأمة الرائدة في العالم. ومع ذلك، بعد الخطاب، بدأ بايدن بالتجول حول المسرح والنظر حوله باحثا عن المخرج.

وتساءل jeffreykuhns6581: "هل يستطيع إلقاء خطاب دون أن يضيع على المسرح؟".

وسخر anqizhang6068: "جو، أرمش بعينيك مرتين إذا كنت محتجزا".

قال joe.oneill: "يبدو تائها ومشوشا للغاية، إنه أمر مثير للشفقة".

كتب occamselectricrazor: "تأخر بايدن قليلا لأنه ساعد هانتر في العثور على حقيبة الكوكايين"، في إشارة إلى الأنباء الأخيرة التي تفيد بأنه تم العثور على كيس كوكايين في البيت الأبيض.

وأضاف philipmurray9796 "من يدير البلد حقا؟ هذا الرجل لا يفقه ما يحدث".

وختم PonziZombieKiller: "انهيار الإمبراطورية".

المصدر: نوفوستي