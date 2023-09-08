بعد 22 سنة.. التعرف على هوية ضحيتين لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية عن التعرف على هوية اثنتين من ضحايا الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر عام 2001.

وجاء في بيان، صادر عن عمدة نيويورك إريك آدامز وكبير خبراء الطب الشرعي في نيويورك جيسون غراهام، أن الضحيتين هما رجل وإمرأة، وتم التعرف على هويتيهما بناء على تحليل الحمض النووي لرفاتهما.

ولم يتم الكشف عن اسمي الشخصين بطلب من عائلتيهما.

إقرأ المزيد

وبالتالي بلغ عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر الذين تم تحديد هوياتهم 1649 شخصا، بينما لا تزال هويات 1104 أشخاص مجهولة.

يذكر أن الولايات المتحدة تعرضت في 11 سبتمبر عام 2001 لأكبر هجوم إرهابي في تاريخها، حيث اختطف الإرهابيون عدة طائرات ركاب، واصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، وأخرى بمبنى البنتاغون بضواحي واشنطن وتحطمت الطائرة الرابعة في ولاية بنسلفانيا.

وقتل في نيويورك 2753 شخصا وفي واشنطن 189 شخصا وفي بنسلفانيا 44 شخصا.

المصدر: نوفوستي