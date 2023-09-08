مجلة ألمانية تكشف تفاصيل فضيحة اغتصاب بجهاز الاستخبارات الخارجية

كشفت مجلة "شبيغل" الألمانية عن معلومات تفيد بقيام بعض عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) في ألمانيا بتخدير واغتصاب زميلة لهم.

وبحسب معلومات "شبيغل" فإنه وبعد المهرجان الصيفي الذي أقيم في فرع دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية في باد آيبلينغ في بافاريا، كان هناك اتهام صارخ بالعنف الجنسي، وتتولى النيابة العامة الآن القضية.

وأفادت المجلة الألمانية أن اثنين من الموظفين متهمان بتخدير زميلة لهما واغتصابها، كشيرة إلى أن الحادث وقع في منتصف يوليو.

وذكرت المجلة أنه تم إبلاغ الخدمات الاجتماعية وإدارة دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية بالقضية بعد وقت قصير وتم نصح الموظفة بالاتصال بالشرطة، حيث قدمت شكوى وتم فحص مسرح الجريمة المزعوم بحثا عن آثار.

وأوضحت أن مكتب المدعي العام في تراونستين يحقق في القضية منذ 20 يوليو، وقال المدعي العام المسؤول إنه تم استجواب صاحب الشكوى، كما أتيحت للمتهمين الفرصة القانونية للتعليق.. هناك تحقيقات واسعة النطاق".

من جهتها قدمت دائرة الاستخبارات الألمانية شكوى جنائية، وصرح متحدث باسم جهاز المخابرات الاتحادي بأنه مهتم للغاية بتوضيح سريع وشامل للحقائق ويدعم التحقيق الجاري بشكل كامل.

وتقول المجلة إن أنباء وردت تفيد بأن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية أصدرت حظر دخول ضد المتهمين مما يعني أنه لا يسمح لهم بالذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر.

وبينت "شبيغل" في السياق أن الموظفين ينفيان هذه المزاعم.

المصدر: مجلة "شبيغل" الألمانية