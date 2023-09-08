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موسكو: الغرب يمارس ضغوطا على الهند بشأن أزمة أوكرانيا

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موسكو: الغرب يمارس ضغوطا على الهند بشأن أزمة أوكرانيا
Sputnik
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صرحت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة بأن دول مجموعة السبع تمارس ضغوطا على الهند لتضمين الوثائق الختامية لمجموعة العشرين مواقفها الأحادية تجاه النزاع في أوكرانيا.

 وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "دول مجموعة السبع، وفي المقام الأول الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، تمارس ضغوطا على الهند، وتسعى إلى أن يجد نهجها أحادي الجانب بشأن الوضع حول أوكرانيا، انعكاسا في الوثائق الختامية لفعاليات قمة مجموعة العشرين"، التي تعقد في نيودلهي يومي السبت والأحد المقبلين.

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وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الجانب الهندي يحاول في ظل هذه الظروف الالتزام بمسار محايد، معتمدا على "التفويض الاقتصادي البحت" لمجموعة العشرين.

وأضاف البيان: "رفضت الهند مطالب الغرب بدعوة أوكرانيا للمشاركة في اجتماعات بهذه الصيغة (G20)، وبالتالي منعت الولايات المتحدة وحلفاءها من استخدام اعتباراتها الانتهازية لتخريب الإنجازات العملية الهامة التي حققتها نيودلهي خلال عام من رئاستها" لمجموعة العشرين.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك سيدعو على هامش قمة مجموعة العشرين بنيودلهي نظيره الهندي ناريندرا مودي لاستخدام نفوذه من أجل "إنهاء الصراع" في أوكرانيا.

المصدر: RT

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