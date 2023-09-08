غنت في مسرح ماريوبول المدمر.. كييف تطلب توضيحا من بكين بعد زيارة وفد صيني إلى دونيتسك

أعلنت الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة، أنها تنتظر توضيحا من بكين فيما يتعلق بالزيارة التي قامت بها مجموعة من المدونين ومغنية الأوبرا الصينية وانغ فانغ إلى جمهورية دونيتسك الشعبية.

والخميس، أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، عبر "تلغرام" بأنه التقى مجموعة من المدونين من الصين، وذكر أنه كانت بين ضيوفه مغنية الأوبرا وانغ فانغ، التي غنت أغنية "كاتيوشا" المشهورة "وسط أنقاض مسرح الدراما في ماريوبول والذي دمره العدو".

إقرأ المزيد

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو عبر "فيسبوك": "تحترم أوكرانيا وحدة أراضي الصين وتنتظر من الجانب الصيني توضيحا لما هو غرض إقامة المواطنين الصينيين في ماريوبول، فضلا عن طريق دخولهم للمدينة الأوكرانية المحتلة مؤقتا".

وأضاف نيكولينكو أن الخارجية الأوكرانية ستبدأ إجراءات لمنع "جميع هؤلاء الضيوف" الصينيين من دخول أراضي أوكرانيا.

وفي عام 2022، حاصرت القوات الروسية ماريوبول في 7 مارس، وحررت المدينة بأكملها تقريبا بحلول 21 أبريل. وتضررت ماريوبول بشدة جراء القتال، والآن تجري عملية إعادة إعمارها بنشاط، ويشارك فيها أكثر من 20 ألف عامل بناء من مناطق روسية أخرى.

المصدر: RT