بكين تعلق على تصريحات غوتيريش بشأن الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة بأوكرانيا

جددت الصين التزامها باحترام سيادة كافة الدول ووحدة أراضيها، والدعوة لجميع الأطراف المعنية في الصراع الأوكراني إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الجمعة ردا على طلب التعليق على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي حيث أعرب عن قلقه بشأن خطط إجراء الاستفتاءات معتبرا أن "أي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى نتيجة التهديد أو التهديد باستخدام القوة يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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وقال وانغ: "لقد شرحنا مرارا موقف الصين من المسألة الأوكرانية. نؤيد دائما ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، ومراعاة المقاصد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الهواجس الأمنية لكل بلد على محمل الجد، ودعم كافة الجهود التي تهدف للمساهمة في إيجاد حل سلمي للأزمة".

أشار المتحدث إلى أن "الصين تدعو جميع الأطراف المعنية إلى حل الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار والتشاور، وهي مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة أداء دور بناء في المساعدة في تهدئة الوضع".

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستواصل التمسك بموقف "موضوعي وعادل" بشأن الأزمة الأوكرانية، كما دعا لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف دون شروط مسبقة، مؤكدا أن إطالة أمد الأزمة لا تصب في مصلحة أحد.

المصدر: "نوفوستي"