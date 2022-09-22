الصين تؤكد التمسك بموقف موضوعي وعادل من الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستواصل التمسك بموقف "موضوعي وعادل" بشأن الأزمة الأوكرانية.

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وجاء في إفادة نُشرت يوم الخميس على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، أن وانغ يي اجتمع بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسألة الأوكرانية.

وجاء في الإفادة أن "وانغ يي شدد على أن الصين ستواصل التمسك بحزم بموقف موضوعي وعادل، والإسهام في السلام والمفاوضات".

كما أعرب وزير الخارجية الصيني عن أمله في ألا تتخلى جميع الأطراف عن الحوار وأن تصر على حل القضايا الأمنية من خلال المفاوضات السلمية.

وخلال الاجتماع، شدد وانغ يي على أن روسيا والصين يجب عليهما تعميق التعاون الاستراتيجي، وتعزيز التعاون التجاري عالي الجودة، وكذلك القيام بدور نشط في الحوكمة العالمية، والرد المشترك على التحديات العالمية.

المصدر: نوفوستي