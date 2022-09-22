روسيا والصين تهاجمان مسار واشنطن المدمر تجاه تايوان

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي "المسار المدمر" للولايات المتحدة تجاه تايوان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب الاجتماع يوم الأربعاء على أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن لافروف ووانغ "انتقدوا بشدة السياسة الخارجية الاستفزازية المدمرة لواشنطن"، عند بحثهما الوضع في مضيق تايون.

وقالت الوزارة في بيانها إن الاجتماع "تطرق أيضا إلى الوضع في أوكرانيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية ونظام منع الانتشار النووي".

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف ووانغ يي ناقشا أيضا بالتفصيل والسرية الجوانب الرئيسية لأنشطة الأمم المتحدة، مع التركيز على تعميق التفاعل بين البلدين في المنظمة.

وجاء في الرسالة أنه "تم التأكيد على الحاجة إلى الوفاء غير المشروط من قبل الدولة المضيفة(الولايات المتحدة) بجميع الالتزامات لضمان عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة والوصول دون عوائق إلى الموقع في نيويورك للمندوبين الأجانب".

وأضافت الوزارة أن المحادثة بين لافروف ووانغ يي "أظهرت درجة عالية من التفاهم حول مقاربات روسيا والصين للشؤون العالمية".

المصدر: تاس