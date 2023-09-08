مسؤول في دونيتسك: ستولتنبرغ أكد ضمنيا مقتل نصف مليون عسكري أوكراني

قال يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إن الأمين العام لحلف "الناتو" بتجاهله سؤال أحد أعضاء البرلمان الأوروبي أكد فقدان أوكرانيا نصف مليون عسكري.

جاء ذلك وفق ما نشره غاغين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "في اجتماع البرلمان الأوروبي، أكد الأمين العام لحلف (الناتو)، بصمته، مقتل نصف مليون عسكري أوكراني خلال الصراع العسكري بأوكرانيا، والذي أطلقه الناتو. كما قال ستولتنبرغ إنه لم يعد أحد بأن الأمر سيكون سهلا وبسيطا، وأن الروس بنوا دفاعهم بكفاءة. ويشير هذا الهدوء إلى أن الأمر كما لو أن شخصا ما يقوم بتطهير أراضي أوكرانيا من سكانها من أجل شيء ما. فلننتظر ونرى".

إقرأ المزيد

وكانت النائبة الإيرلندية كلير دالي، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي في وقت سابق، قد قالت، مخاطبة الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إنها تعتبر كلماته بشأن أن أوكرانيا تسيطر تدريجيا على أراض جديدة هي معلومات غير صحيحة. ووفقا لها، فقد قتل نصف مليون شخص، حتى أن أوكرانيا أصبحت ترسل استدعاءات التجنيد لأشخاص بعضهم من ذوي الإعاقة أثناء التعبئة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، فإن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو، وبحسب الوزارة، فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية خلال 3 أشهر من الهجوم المضاد أكثر من 66 ألف عسكري و7600 وحدة من الأسلحة المختلفة، دون أن تصل إلى أهدافها في أي من الاتجاهات. وفي 4 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT