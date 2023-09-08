سفير روسيا في أوتاوا: موسكو لم تتدخل في الانتخابات الكندية

قال السفير الروسي في أوتاوا أوليغ ستيبانوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات والشؤون الداخلية في كندا، وإن اتهام موسكو بذلك هو أداة في اللعبة السياسية الكندية الداخلية.

وأضاف السفير، في تعليقه على قرار السلطات الكندية إجراء تحقيق عام في تدخل مزعوم في الشؤون الكندية من جانب روسيا والصين ودول أخرى: "روسيا لم تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لكندا بما في ذلك في العملية الانتخابية، ولم يقدم الجانب الكندي قط أي حقائق تثبت خلاف ذلك. النخبة السياسية في أوتاوا ترتكب خطأ عندما تحاول خداع نفسها والناخبين بأن موسكو مهتمة بنتائج العمليات الانتخابية في كندا".

إقرأ المزيد

وتابع السفير الروسي: "من الواضح لجميع المراقبين أن توجيه التهم لقوى أجنبية معينة بالتدخل في الانتخابات، هو وسيلة مناسبة تستخدم في الألعاب السياسية في أوتاوا. لكن نظريات المؤامرة هذه، لا علاقة لها بواقع العالم من حولنا".

يوم أمس الخميس، قال وزير الأمن العام الكندي دومينيك ليبلانك إن سلطات بلاده، ستجري تحقيقا عاما في التدخل المزعوم من قبل دول أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين، في الانتخابات والعمليات الاجتماعية الأخرى.

المصدر: تاس