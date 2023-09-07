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كوريا الشمالية لواشنطن و"الأعداء": السلاح النووي يقابله نووي

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كوريا الشمالية لواشنطن و
Legion-Media
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أعلن سفير كوريا الشمالية في موسكو، سين هون تشول. أن بلاده تتبع سياسة "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية"، وسياسة الرد بالمثل على المواجهة الأمريكية في المنطقة.

وقال السفير الكوري الشمالي: "ستلتزم جمهوريتنا كما كانت في الماضي وفي المستقبل، بالموقف الثابت المتمثل في "الأسلحة النووية مقابل الأسلحة النووية، والمواجهة الأمامية مقابل المواجهة الأمامية، للسيطرة على المحاولات المتهورة من قبل الولايات المتحدة والدول المعادية لتعزيز القوات العسكرية في المنطقة وأعمالها العسكرية العدائية".

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وأكد أن كوريا الشمالية تعتزم المحافظة بقوة على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في وقت سابق بأن كوريا الشمالية أجرت مناورات تحاكي ضربة نووية تكتيكية ردا على التدريبات المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ووفقا للوكالة، تم إطلاق صاروخين مجنحين استراتيجيين بعيدي المدى "برؤوس حربية تحاكي الرؤوس النووية".

المصدر: RT

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