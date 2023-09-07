امرأة تتقدم بشكوى في فرنسا على حظر العباءة في المدرسة

أفادت محطة إذاعة "أوروبا 1"، بأن والدة تلميذة في مدرسة ثانوية في فرنسا تقدمت بشكوى إلى قسم الشرطة بعد منع ابنتها، التي جاءت مرتدية عباءة، من دخول الفصول الدراسية.

وتم استدعاء الفتاة إلى إدارة المؤسسة التعليمية، حيث تم إبلاغها بمنع ارتداء العباءة في المدرسة. وبعد أن رفضت الفتاة خلع العباءة، طلبوا منها الذهاب إلى منزلها.

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وقالت المحطة: "زعمت الأم بأن ابنتها كانت ترتدي كيمونو لتغطية ذراعيها، وتقدمت الأم بشكوى إلى مركز شرطة في بوبيني. ولكن قسم النيابة العامة هناك رفض فتح قضية للنظر في الشكوى التي اتهمت الإدارة بممارسة التمييز".

وجاء إعلان منع العباءة في المدارس من طرف وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، الشهر الماضي، الذي شدد على سعيه لوضع "قواعد واضحة على المستوى الوطني" لمدراء المدارس.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، مجددا، أن قرار الحكومة منع العباءة في المدارس يهدف إلى "الدفاع عن العلمانية ومبادئ الجمهورية"، على حد زعمه.

المصدر: نوفوستي