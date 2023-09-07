لفتة من يريفان.. سيدة أرمينيا الأولى تلتقي زيلينسكي وزوجته (صور)

نشرت آنا هاكوبيان، قرينة رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، والتي تحضر "قمة السيدات والسادة الأوائل" في كييف، لقطات من لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته يلينا.

وذكرت هاكوبيان عبر مواقع للتواصل الاجتماعي أنها تحدثت كذلك خلال القمة مع السيدات الأوائل في التشيك وإستونيا وصربيا وأوكرانيا وليتوانيا، إضافة إلى ممثلي الدنمارك وسلوفينيا وسلوفاكيا. وأشارت إلى أنها تطرقت في كلمة لها في القمة إلى موضوع السلام.

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وفي وقت سابق، أكد الموقع الإلكتروني لـ"قمة السيدات والسادة الأوائل" المنعقدة في كييف، مشاركة زوجة باشينيان فيها. وحسب وسائل إعلام، فقد أتت هاكوبيان بشحنة من المساعدات الإنسانية، في أول لفتة من نوعها من جانب يريفان منذ بداية النزاع الروسي الأوكراني.

ولم يصدر عن يريفان أي إعلان رسمي حول هذه الزيارة التي تأتي على خلفية توتر في العلاقات بين موسكو ويريفان بعد تصريحات لباشينيان ألقى فيها اللوم على روسيا في تعطيل تنفيذ اتفاقيات مع الجانب الأذربيجاني رعتها موسكو، وإعلان الدفاع الأرمنية نيتها إجراء مناورات مشتركة مع قوات أمريكية الأسبوع المقبل.

المصدر: "سبوتنيك"