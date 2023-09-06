الناتو: رومانيا أبلغت الحلف بالعثور على حطام طائرة مسيرة بالقرب من حدود أوكرانيا

أبلغت رومانيا حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعثور على حطام طائرة مسيرة بالقرب من حدود أوكرانيا، وأشار الحلف إلى أنه سيستمر بمراقبة الوضع في اتصال وثيق مع بوخارست.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت قناة التلفزيون الرومانية "أنتينا-3"، نقلا عن وزير الدفاع أنجيل تيلفار، أنه تم العثور على حُطَام قد يكون أجزاء من طائرات مسيرة، وأكد تيلفار أن الحطام لا يشكل أي خطر، وطالب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بإجراء تحقيق عاجل.

ووفقا لبيان حلف "الناتو": "أكدت السلطات الرومانية أنه تم العثور على حُطَام، ربما لطائرة جوية بدون طيار، في الأراضي الرومانية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. وتحقق السلطات الرومانية في الحادث. وأطلعت رومانيا حلفاء الناتو على الحادث في اجتماع مجلس شمال الأطلسي اليوم، وأعرب الحلفاء عن تضامنهم بقوة مع رومانيا".

وأشار الحلف إلى أن "الناتو عزز بشكل كبير وجوده في منطقة البحر الأسود"، وأكد أنه يواصل مراقبة الوضع عن كثب، وقال البيان "إننا نظل على اتصال وثيق مع حليفتنا رومانيا".

ومساء الاثنين، أُعلن عن إنذار من غارة جوية في منطقة أوديسا في أوكرانيا، وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة إسماعيل.

وأبلغت قيادة العمليات الأوكرانية "الجنوب" أن معدات المؤسسات الزراعية والصناعية تضررت في المنطقة، وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين نقلا عن خدمة الحدود الأوكرانية، أن طائرات روسية مسيرة سقطت وانفجرت على الأراضي الرومانية.

وردا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الرومانية إن الأسلحة الروسية لم تخلق أبدا "تهديدات عسكرية مباشرة للأراضي رومانيا أو للمياه الإقليمية لرومانيا".

المصدر: نوفوستي