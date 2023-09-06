بينهم مصري وبيلاروسية.. الكشف عن جنسيات أفراد الطاقم في تجربة محاكاة الرحلة إلى القمر "سيريوس"

أفاد معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية RAS يوم الأربعاء بأن فريق التجربة لمحاكاة الرحلة إلى قمر "سيريوس" يضم مواطنين أجنبيين أحدهما بيلاروسي والآخر مصري.

ووفقا للمعهد تم اختيار ثمانية أشخاص للطاقمين الرئيسي والاحتياطي لتجربة العزل لمحاكاة الرحلة إلى القمر "سيريوس"، حيث شرع المرشحون بالإعداد الأولي وجمع البيانات الأساسية لبرنامج البحث، كما يتم اختبار الأنظمة الهندسية والتقنية بغية فحص المجمع الطبي والتقني ومعدات البحث الخاصة به، وتحديد موقع المعدات وتدريب الموظفين.

وأضاف المعهد أن فترة التدريب الأولية ستسمح بتأهيل الطاقم وتعريفه على المجمع التجريبي الأرضي NEC ومختلف الأنظمة بما في ذلك مكونات التحكم ودعم الحياة".

ويضم طاقم التجربة كلا من المواطنين الروس ألكسندر ميخائيلوفيتش بوريسوف، ويوري سيرغيفيتش تشيبوتاريوف، وكسينيا دميترييفنا أورلوفا، وكسينيا سيرغيفنا شيشينينا، وأنجيليكا أناتوليفنا بارفيونوفا، وأرتيوم فياتشيسلافوفيتش فورونكوف، إلى جانب المصري محمد عصام سيد عبد العال، والبيلاروسية أولغا سيرغيفنا ماستيتسكايا.

وكان من المزمع أن يتكون الطاقم الرئيسي من ثلاثة أفراد بين رجال ونساء، وأن يشارك فيه أجنبيان على الأقل.

ويذكر أن تجربة SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) هي مشروع دولي ينظمه معهد المشكلات الطبية الحيوية بمشاركة ناسا و HRP، وتتضمن هذه التجربة محاكاة رحلة طاقم إلى الفضاء البعيد، في منشأة عزل أرضية بموسكو، ووفقا للبرنامج ستجرى ثلاث تجارب مدة كل منها سنة كاملة تنتهي في عام 2028، وجميعها تحاكي الرحلة إلى الفضاء البعيد.

تم إجراء التجارب بالفعل لمدة 17 يوما في نوفمبر 2017، وأربعة أشهر في الفترة ما بين عامي 2018-2019، وثمانية أشهر ما بين 2021-2022، بمشاركة الأمريكيين في جميعها إلا أنهم علقوا مشاركتهم العام الجاري.

ومن المزمع إجراء تجارب مدتها ثلاث سنوات، تبدأ أولها في نوفمبر 2023، وتم الإعلان عن تجنيد الطاقم في أوائل فبراير، وخلال التجربة سيقوم الطاقم بأداء المهام المتعلقة بعمليات وأنشطة رحلات الفضاء بما يتفق مع سيناريو مهمة قمرية طويلة الأمد.

المصدر: نوفوستي