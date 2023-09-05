إعلام أوكراني: دوي عدة انفجارات تهز مقاطعة أوديسا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن وقوع عدة انفجارات في مدينة كيليا بمقاطعة أوديسا جنوب غرب البلاد، حيث يوجد ميناء نهري ومصنع كبير لبناء وإصلاح السفن.

وقالت صحيفة "زِركالو نيدييلي" في قناتها على "تلغرام": "سمعت أصوات انفجارات قوية في مدينة كيليا بمنطقة أوديسا".

ووفقا لخريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا، حوالي الساعة 00:34 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، أفادت "زِركالو نيدييلي" أيضا عن سماع دوي انفجارات في مدينة ريني بمقاطعة أوديسا، حيث يقع الميناء التجاري.

ويوم الأحد الماضي، أفادت قنوات الرصد الأوكرانية على "تلغرام" أنه تم تسجيل ثلاثة انفجارات على الأقل في أوديسا، ومن المتوقع أن تكون طائرات "غيران-2" الروسية المسيرة قد استهدفت منشآت عسكرية في المنطقة المجاورة للميناء.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

وكما تظهر خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، تدوي أصوات صفارات الإنذار في معظم المقاطعات الأوكرانية أو كلها، عدة مرات في اليوم محذرة من ضربات جوية روسية.

المصدر: RT