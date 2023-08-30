سماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وأوديسا الأوكرانيتين.

كما أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صافرات الإنذار في مقاطعة كييف ومعظم المقاطعات الأوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمّل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية المسؤولية عنه.

المصدر: RT