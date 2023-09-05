إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال الألمانية

أفادت وسائل إعلام ألمانية بوقوع حادث إطلاق نار في محطة للقطارات بمدينة فوبرتال في غرب ألمانيا مساء الثلاثاء.

وذكر موقع "فوكوس" الإعلامي الألماني بأن الشرطة أطلقت عملية واسعة النطاق على إثر الحادث.

وتم القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، ويجري استجوابه من قبل الشرطة، بينما يستمر البحث عن آخرين مشتبه بهم.

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وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث شارك فيه 3 أشخاص، وحدث خلاف بينهم، ثم بدأ اثنان منهم بإطلاق النار بالقرب من موقف للحافلات عند محطة القطارات، حسب إفادات شهود العيان.

وتم إغلاق محطة القطارات مؤقتا، وطوقها أفراد الشرطة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات أو ضحايا بنتيجة الحادث.

المصدر: وكالات