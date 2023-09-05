أردوغان: المحادثات مع بوتين كانت شاملة ومثمرة

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المباحثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين في سوتشي، بأنها "شاملة ومثمرة".

وقال أردوغان، في كلمة متلفزة عقب اجتماع للحكومة التركية: "عقدنا اجتماعا شاملا ومثمرا مع السيد بوتين في سوتشي، وأنا متأكد من أن العالم أجمع يقدر هذا الاجتماع، الذي ناقش في المقام الأول صفقة الحبوب وعددا من المشكلات الإنسانية الأخرى".

وقد ناقش بوتين وأردوغان في اجتماع في سوتشي يوم أمس الاثنين، الوضع بشأن صفقة الحبوب وقضايا أخرى، وقال بوتين إن روسيا ستبدأ في غضون أسبوعين في تصدير الحبوب مجاناً إلى ست دول أفريقية.

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة مستعدة للمساعدة على تجهيز الحبوب الروسية لمزيد من الشحن إلى البلدان المحتاجة، وتأمل في التنفيذ المشترك لخطوات توصيل الغذاء إلى الدول الأفريقية.

ويوم أمس الإثنين، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الجزء الأول من المباحثات بين بوتين وأردوغان كان بناء جدا حيث جرى ضبط المواقف في مختلف المجالات.

واستغرقت المحادثات بين بوتين وأردوغان بصيغة موسعة ساعة ونصف الساعة؛ وكان الجانبان قد خططا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا واتفاق الحبوب وإنشاء مركز للغاز في تركيا.

وكان أردوغان قد وصل إلى سوتشي، يوم الاثنين، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، تناولت، من بين أمور أخرى، العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والتعاون في مجال الغاز والطاقة.

المصدر: RT