بوتين لأردوغان.. الغرب استغل اتفاق الحبوب لأغراض عسكرية

في أول قمة روسية تركية منذ وقف العمل باتفاق إسطنبول لنقل الحبوب عبر البحر الأسود، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لاستئناف صفقة الحبوب

وذلك بمجرد الإيفاء بما نصت عليه من بنود تخص المنتجات الزراعية الروسية، كما أوضح بوتين أن ستين مليون طن من الحبوب ستخصص للتصدير هذا العام منها مليون طن ستتكفل روسيا بنقلها إلى ست دول إفريقية.. من جانبه أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية معالجة ما يشوب الاتفاقية من نواقص مشيرا لتبادله الآراء مع نظيره الروسي بشأن المقترحات المطروحة للتوصل إلى نتيجة ترضي الجميع.

وفي سياق متصل رحب بوتين بجهود الوساطة التركية لتسوية الأزمة الأوكرانية ودور أنقرة في التوصل إلى تفاهمات تنصل نظام كييف من الالتزام بها.

فهل تمهد قمة سوتشي لإحياء اتفاق اسطنبول؟ وما الصيغ المطروحة كبدائل؟

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