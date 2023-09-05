الأمم المتحدة: يجب التحقيق في تقارير الانتهاكات الإسرائيلية بحق نساء فلسطينيات في الخليل

صرح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يجب التحقيق في التقارير عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق نساء فلسطينيات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم أمس الاثنين، أن مجندتين ملثمتين في الجيش الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، أجبرتا خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات، في أعقاب مقابلة النساء وأفراد من العائلة الفلسطينية.

وتعليقا على الانتهاك الإسرائيلي بحق النسوة، صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بأن قيام مجندات في الجيش الإسرائيلي بإجبار نساء بمنزل في الخليل على خلع ملابسهن، يعبر عن "مدى الانحطاط الأخلاقي لجيش الاحتلال وحكومته".

هذا وأصدرت حركة "حماس" بيانا بخصوص تقرير صحيفة "هآرتس" أكدت فيه أن "ما فعله جيش الاحتلال يؤكد من جديد، أننا أمام كيان مارق على كل الأعراف والقيم الإنسانية، متجرّد من الالتزام بأيٍّ من القوانين الدولية التي تحمي الشعوب الواقعة تحت الاحتلال".

ومن جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم حركة "الجهاد الاسلامي" طارق سلمي: "ما كشفته اليوم صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها عن انتهاكات خطيرة ارتكبت بحق خمس سيدات من محافظة الخليل، يمثل عدوانًا يمس كل الشعب الفلسطيني".

هذا وأعلنت مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "كتيبة الفجر - شباب الثأر والتحرير"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار في الأغوار نفذها محمد يوسف زبيدات، "كرد أولي على جريمة الخليل".

وقالت المجموعة في بيان مقتضب إنها "تتوعد العدو أن نُلحِقها بغيرها حتى يذوق مرارة الحسرة والندم ونشفِي صدور حرائرنا العفيفات".

كما تواصلت ردود الفعل الفلسطينية على تعرض 5 فلسطينيات من مدينة الخليل للتنكيل من قبل مجندات قمن بإجبار السيدات على خلع ملابسهن، في حادث وقع في العاشر من يوليو الماضي، وجاء ذلك في بيانات منفصلة ووقفة تم تنظيمها بمدينة غزة، تعقيبا على تحقيق مشترك لمنظمة "بتسيلم" وصحيفة "هآرتس" الإسرائيليتين.

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاعتداء بـ "المشين" وأنه يعكس مستوى الدرك الذي انحدرت إليه ممارسات "الاحتلال الإجرامية".

وفي قطاع غزة، نظم الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي وقفة تنديد بـ "جريمة الاعتداء" على نساء الخليل، وقالت متحدثة باسم الإطار النسوي في الحركة إن الحادثة لن تمر مرور الكرام "وكلنا ثقة في المقاومة التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحادثة البشعة".

المصدر: RT + وكالات