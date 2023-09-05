إعلام إسرائيلي: إصابة مجند من حرس الحدود بعيار ناري باشتباك مع منفذ عملية أرجمان وتصفية المنفذ

أفاد الإعلام العبري بإصابة مجند من حرس الحدود الإسرائيلي بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية أرجمان، فيما تم "تصفية المنفذ".

وأكدت القناة 14 العبرية "إصابة مجند من حرس الحدود بعيار ناري في يده خلال تبادل إطلاق نار مع منفذ عملية أرجمان وتم تصفية المنفذ"، مشيرة إلى أنه "يجري التحقق مما إذا كان هو نفسه منفذ إطلاق النار قبل ساعة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت أنباء عن إطلاق نار قرب مفرق أرجمان في الأغوار وتم تحييد المنفذ".

المصدر: RT





