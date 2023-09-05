كوريا الجنوبية تعلق على أسباب تعمد الزعيم كيم اصطحاب ابنته في المناسبات العسكرية (صور)

قالت سيئول، اليوم الثلاثاء إن مشاركة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مختلف الفعاليات العسكرية برفقة ابنته محاولة لتسليط الضوء على إنجازاته في القطاع العسكري وكسب الولاء.

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وأوضحت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية أن جو إيه ابنة الزعيم الكوري الشمالي ظهرت علنا في 15 مناسبة منذ ظهورها الأول في نوفمبر 2022، مشيرة إلى أن 80% من هذه المناسبات بمعدل 12 منها مرتبطة بالجيش، إلى جانب مشاركتها في 3 فعاليات مرتبطة بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

ولفتت وسائل الإعلام الحكومية إلى أن أول ظهور لجو إيه البالغة من العمر 10 سنوات كان في الـ 18 من نوفمبر 2022، عندما حضرت مع والدها عملية إطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات، منذ ذلك الوقت تركز ظهورها العلني على المجالات العسكرية.

ويرى العديد من المراقبين المهتمين بشؤون كوريا الشمالية أن احتمال أن تصبح جو إيه وريثة لوالدها ضئيل جدا، بالرغم من زيادة ظهورها في وسائل الإعلام الحكومية، كون الحكم في كوريا الشمالية ينتقل من الاب إلى الإبن، إلى جانب شائعات حول أن لكيم جونغ أون وريثاً ذكراً أكبر سنا.

ومن جانبها أفادت المخابرات الكورية الجنوبية يوم الاثنين بأن من السابق لأوانه الاعتقاد بأن جو إيه ستكون خليفة لوالدها، علماً أن "المجتمع الكوري الشمالي مهووس بسلالة "بيكدو" التي تنتمي إليها عائلة كيم الحاكمة".

وأشار مسؤول بوزارة الوحدة للصحافيين تعليقا على زيارة جو إيه للقيادة الجوية يوم الـ 27 أغسطس الماضي، إلى أن الفتاة تصرفت وفقا للبروتوكول وبشكل رسمي نسبيا، وليس بشكل طفولي كما في السابق.

ففي القيادة البحرية، سارت خلف والدها مبتعدة قليلا على سجادة حمراء، في مشهد يشبه تفقد حرس الشرف، وشوهدت وهي تقرأ ما يبدو أنه نص خطاب والدها على منصة مرتفعة، مضيفا أن بيونغ يانغ قد تكون بصدد وضع معايير بروتوكولية لها".

المصدر: يونهاب