قلق غربي من تخلي روسيا عن استراتيجية عسكرية سوفيتية بعد تدميرها أول دبابة بريطانية في أوكرانيا

كشفت وكالة "سكاي نيوز" البريطانية أن تدمير أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر 2" في أوكرانيا، أثار قلق الغرب من تخلي روسيا عن إستراتيجية عسكرية سوفيتية.

ونشر مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، ألكسندر كوتس، مقطع فيديو يظهر أول دبابة بريطانية دمّرها الجيش الروسي في أوكرانيا، وأكد محلل عسكري لشبكة "سكاي نيوز" أنها من طراز "تشالنجر 2".

وبحسب الوكالة البريطانية، يُعتقد أنها الدبابة الأولى والوحيدة من طراز "تشالنجر 2" التي تم تدميرها في الحرب في أوكرانيا.

وأشارت تقارير الوكالة إلى أن الفيديو تم تصويره بالقرب من خط المواجهة على محور زابوروجيه.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن (RUSI)، إن الجيش الروسي "يتعلم بهمة ونشاط" من القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد، ما أدى إلى فقدان أوكرانيا بعض مزاياها في ساحة المعركة نتيجة لذلك.

وأشار محللو المعهد الملكي إلى أن روسيا بدأت في التخلي عن استراتيجيات المدفعية التي تم تطويرها في الحرب العالمية الثانية، لصالح نهج أكثر تعقيدا وحداثة.

وقال تقرير المعهد: "هذا اتجاه مثير للقلق، لأن من المرجح أن يؤدي بمرور الوقت إلى تحسين قدرات المدفعية الروسية بشكل كبير".

وبحسب المعهد، "كانت العقيدة السوفييتية في القصف تعتبر أن 720 طلقة هي ضرورية لتحديد الموقع القتالي للفصيلة، لكن الذخيرة التي كانت لدى روسيا نفدت لكي يتم الحفاظ على هذا الحجم من النيران"، وقد كشفت الضربات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية عن مواقع مدافعها.

وأشار المحللون إلى أنه نتيجة لذلك بدأت روسيا في استخدام مجموعة من القذائف الموجهة بالليزر والطائرات المسيّرة لمهاجمة الجنود الأوكرانيين بطريقة أكثر دقة.

وكتب المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "إن تنامي تعقيد وتنوع وكثافة الطائرات المسيّرة الروسية أمر مثير للقلق في الأوساط الغربية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نشر مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" في حسابه الرسمي على تطبيق "تلغرام مقطع فيديو عن الدبابة المحترقة، فكتب يقول: "إحراق أول دبابة "تشالنجر 2"، دبابة القتال الرئيسية لدى القوات البرية البريطانية، بين أنها ليست السلاح المعجزة بالنسبة لأوكرانيا. لا توجد آليات عسكرية غربية عصية على التدمير، والحديث موجه لمن ينتظرون دبابات "أبرامز" الأمريكية التي يعدون بوصول الدفعة الأولى منها في سبتمبر. وأتوجه لمن دمروا هذه الدبابة... نهنئهم بدبابتهم الأولى!".

ومن المرجح أن تلك الدبابة كانت تتبع للواء المظلات 82 الأوكراني، فيما شوهدت من الجو وقد دمرت بقصف مدفعي أثناء تقدمها نحو خط النار.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن لندن وعدت كييف بـ14 دبابة "تشالنجر 2"، وفي مايو أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن الدبابات وصلت إلى أوكرانيا.

المصدر: RT