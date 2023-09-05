زاخاروفا تعرض صورا لشظايا قذائف غربية استهدف بها الجيش الأوكراني المدنيين في دونباس (فيديو)

عرضت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فيديو لشظايا القذائف الغربية التي يقصف بها الجيش الأوكراني المناطق المدنية في دونباس.

وقالت: "أثرنا مرارا مسألة استخدام القوات الأوكرانية لذخائر "الناتو"،بما فيها العنقودية في استهداف المناطق المدنية.. هذه الذخائر التي استهدفت المدنيين الأبرياء".

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وشددت على أن هذه المشاهد تذكير موجه لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "التي تعتقد أن تبرعاتها تخدم قضية السلام".

وأظهر الفيديو صورا لشظايا ذخائر "الناتو" وصواريخ "ستورم شادو" البريطانية وصواريخ HIMARS الأمريكية وصواريخ فرنسية، ومدافع M777 الأمريكية وغيرها.

وشددت زاخاروفا على أن "قيادات دول "الناتو" شريك مباشر في الجرائم الدموية التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين".

وتشهد مدينة دونيتسك قصفا أوكرانيا متواصلا بقذائف عنقودية من عيار 155 مم تسلمتها من الولايات المتحدة.

المصدر: تاس