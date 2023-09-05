أردوغان يعلق على مسألة التطبيع مع سوريا

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى دمشق بخصوص مسألة التطبيع مع سوريا، إثر لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وقال أردوغان، خلال رحلة عودته من سوتشي اليوم الثلاثاء، إنه على " النظام السوري التحرك وفق الحقائق على الأرض"، مشيرا إلى أنه "من المهم أن يبتعد عن التصرفات التي تلحق الضرر بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق".

واعتبر الرئيس التركي أن نظيره السوري بشار الأسد لا يبذل أي جهد بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين، قائلا: "الأسد يراقب فقط من بعيد، دون أن يبذل جهدا بخصوص الخطوات التي تتم بالصيغة التركية والروسية والإيرانية والسورية بشأن تطبيع علاقاتنا مع دمشق".

وأشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن موقف إيجابي من الجانب السوري، نأمل أن يأخذوا مكانهم على الطاولة معنا ومع إيران وروسيا في مواصلة العملية"، معتبرا أنه "من المهم تهيئة الظروف المناسبة في سوريا، للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، وإحياء العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وفي أول لقاء شخصي لهما بعد انقطاع لمدة عام، ناقش بوتين وأردوغان العديد من القضايا، بما فيها مسار الأزمة السورية، حيث اعتبر أن صيغة أستانا هي الأكثر فعالية، لا بد من سلامة الأراضي السورية ووحدتها والتوصل إلى توافق وطني في البلاد.

المصدر: RT