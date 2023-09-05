بالفيديو.. نيويورك موبوءة بالجرذان والقوارض

تفاقمت في مدينة نيويورك الأمريكية ظاهرة انتشار الجرذان والقوارض، لدرجة أن المرشدين السياحيين باتوا يعرضون "برامج سياحية" لزيارة أسوأ المناطق الموبوءة بهذه المخلوقات المقززة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير إن "سياحة الفئران" هي أحدث عوامل الجذب التي تم إطلاقها في Big Apple، حيث قرر البعض الاستفادة من هذا الغزو الذي ينشر الأمراض، عبر القيام بجولات في الأحياء، وحديقة سنترال بارك ومترو الأنفاق بالقرب من مركز روكفلر وتايمز سكوير والحي الصيني، التي تشهد انتشارا كبيرا للقوارض.

وفي الوقت نفسه، تقوم قناة "RatTok" عبر تطبيق "تيك توك" بجولات عبر المدينة لعرض عدد الفئران التي تعيش جنبا إلى جنب مع سكان نيويورك.

هذا ويحاول قادة مدينة نيويورك السيطرة على أعداد القوارض منذ أجيال وكانت النتائج متباينة، لكن مشاهدات الفئران في الحدائق وعلى الأرصفة وأماكن أخرى في المدينة زادت مع تفاقم الأمور بشكل مطرد منذ جائحة كوفيد-19.

في عهد العمدة السابق بيل دي بلاسيو، نجت الفئران من جهود بملايين الدولارات تهدف إلى تقليل أعدادها من خلال جمع القمامة وتحسين عمليات التفتيش على المساكن في الأحياء المستهدفة. حتى أن المدينة أطلقت برنامجا لاستخدام الثلج الجاف لخنق الفئران في أماكن اختبائها، لكن الفئران ما زالت موجودة.

ويصر مسؤولو المدينة على أنهم ينتصرون في الحرب ضد الفئران. وفي يونيو أبلغ مكتب العمدة عن انخفاض بنسبة 15% في مشاهدات الفئران مقارنة بعام 2022.

المصدر: "ديلي ميل"