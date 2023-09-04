هجوم غير مسبوق.. مشردون يدمرون فندقا ويراكمون "البراز" في شوارع مدينة أمريكية (صور)

اجتاحت وايومنغ الأمريكية أعداد غير مسبوقة من المشردين، مما أدى إلى تدمير فندق شاغر وتراكم البراز في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لرئيس بلدية كاسبر.

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وتحدث العمدة بروس كنيل، عن السلوك الفوضوي لما يقرب من 200 شخص بلا مأوى في الشوارع والحدائق العامة بالمدينة، بالإضافة إلى فندق مغلق قاموا بالسيطرة عليه.

وأوضح كنيل لصحيفة "كاوبوي ستيت ديلي": "لقد دمروا كل شيء. إنه شئ فظيع. لقد استقروا في فندق إيكونو لودج وتسببوا بأضرار فيه أكبر من تلك التي تسببت بها الفيضانات في وقت سابق، وأدت لإغلاق المكان".

وأضاف: "إنه شيء لم أره من قبل. ما يحدث في المدينة يحدث في العادة في دول العالم الثالث. نعلم جيدا أننا لا نستطيع رفع دعوى قضائية أو اعتقالهم، لكن شرطتنا بحاجة إلى بعض الدعم لبدء التعامل مع المحتلين"، مشيرا إلى أنهم "يسببون الكثير من المشاكل".

وقال كنيل إن بعض الجرائم في مدينة كاسبر، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في وايومنغ، يمكن أن تكون مرتبطة بالمشردين، مضيفا: "في الأوقات العصيبة، يقوم الناس بأشياء يائسة، وللأسف نحن من بقي علينا التعامل معها".

ويعيش مشردون آخرون في عقارات مهجورة أخرى في كاسبر، حيث لا تتوفر فيها المياه أو الكهرباء. وأُجبر موظفو المدينة على جمع حوالي 500 رطل من البراز البشري من الشارع، حيث يتسكع العديد من المشردين، بحسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وكاسبر هي مجرد واحدة من العديد من المدن التي تواجه مشكلة التشرد المفجعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك بيج آبل، حيث يفتقر أكثر من 4000 شخص إلى مأوى، حسب إحصاء على مستوى المدينة تم القيام بها في يناير الماضي.

المصدر: نيويور بوست