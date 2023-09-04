المستشار النمساوي يعترف بعدم قدرة بلاده على الاستغناء عن الغاز الروسي

صرح المستشار النمساوي كارل نيهامر في مقابلة تلفزيونية، بأن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن حتى الآن لا يمكن تجنب ذلك.

وقال في مقابلة مع قناة "ORF": "الأولوية رقم واحد هي أمن إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم تعطيل النظام، وسيتم تعطيل الإنتاج، وسيتم تعطيل إمدادات الطاقة للناس. وبالتالي، أولا وقبل كل شيء، نحن نتحدث عن ضمان أمن إمدادات الطاقة".

وأضاف نيهامر: "إنه أمر غير سار (شراء الغاز من روسيا). إنه غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا هو واجبي كمستشار اتحادي".

وأشار أيضا إلى أن النمسا بدأت العام الماضي في تقليل اعتمادها على الغاز القادم من روسيا. ووفقا له، تعمل الجمهورية على توسيع الإمدادات عبر ألمانيا وإيطاليا لتتمكن من استخدام مصادر جديدة.

وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار أن شركة النفط والغاز النمساوية OMV لديها عقود مع شركة "غازبروم" الروسية لتوريد الغاز إلى النمسا حتى عام 2040، وأن إنهاء هذه العقود من جانب واحد من قبل الجمهورية سيكون مكلفا. وأضاف أن "حرق الغاز في مكان ما سيؤدي إلى نتائج عكسية".

وينتهي العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والذي يذهب أيضا إلى النمسا، في نهاية عام 2024. وفي وقت سابق، قال الرئيس السابق لشركة الطاقة النمساوية OMV، غيرهارد رويس، إن النمسا يجب أن تستعد لحقيقة أنها لن تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء العقد الحالي.

المصدر: نوفوستي