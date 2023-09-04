الجيش الاسرائيلي ينشر مشاهد لاقتحام جنين (فيديو)

نشر الجيش الاسرائيلي، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية اقتحام جنين في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال "عدد من المطلوبين".

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وظهر في مقطع الفيديو عدد من الجنود الإسرائيليين المدججين بالأسلحة وهم يقتحمون منازل في جنين، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال عدد من المطلوبين في جنين، وتواصل القوات عمليات البحث عن أسلحة في المكان.

هذا وأصيب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام محيط مخيم جنين.

وأفادت معلومات بأن صفارات الإنذار دوت في المخيم في أعقاب اكتشاف قوة خاصة وبعدها اقتحمت عدة آليات عسكرية المخيم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن مصادر عسكرية، إن الجيش الإسرائيلي هرع إلى المدينة الواقعة في الضفة الغربية لإجراء اعتقالات بناء على معلومات استخباراتية تم جمعها بدلا من تنفيذ عملية اعتقال واسعة النطاق.

في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال 16 فلسطينيا مشتبها بهم في مداهمة ليلية لمدن وقرى الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل يوليو، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.

المصدر: RT