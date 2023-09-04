الجيش الإسرائيلي يهدم مباني "غير قانونية" بالضفة الغربية

هدمت قوات الأمن الإسرائيلية اليوم الاثنين عددا من "المباني غير القانونية" التي تم بناؤها بالقرب من مستوطنة متسبيه يتسهار بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، وصلوا لهدم مرصد سياحي أقيم على قمة التلة

وبحسب ما ورد تم إنشاء المرصد بشكل غير قانوني لتكريم المستوطنة رينا شنيرب، التي قتلت في هجوم بعبوة ناسفة في 23 أغسطس 2019.

كما قامت القوات الإسرائيلية بجرف بؤرة استيطانية أخرى غير قانونية أقيمت شمال المستوطنة.

وتعهد رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات بالضفة، يوسي دغان، عقب عملية الهدم، بإعادة بناء ما تم هدمه، وقال: "تجد سلطات تطبيق القانون لدينا الموارد اللازمة لتدمير مرصد صغير بناه شاب تكريما لضحية، بينما يتم بناء مئات المنازل العربية بشكل غير قانونية.. هذا عار".

ووصف عملية الهدم بأنها "فضيحة لا مثيل لها"، بسبب التركيبة اليمينية للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: "جيروزاليم بوست"