بعد "كوكايينا الشرقية".. زلة لسان جديدة وخطيرة من وزيرة الخارجية الألمانية بشأن "حرب الكوكايين"

ارتكبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خطأ جديدا، إذ وصفت الحبوب الأوكرانية بـ "الكوكايين" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الرومانية لومينيكا أودوبيسكو.

وقالت بيربوك: "أشكر رومانيا على توسيع بنيتها التحتية لممرات التضامن الأوروبية من أجل مضاعفة القدرة التصديرية لحبوب الكوكايين إلى 4 ملايين طن شهريا بحلول نهاية العام".

وتم بث كلمة الوزيرة على صفحة وزارة الخارجية الألمانية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).

وهذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها بيربوك في زلات لسان غريبة، إذ سبق لها أن أطلقت على شرق أوكرانيا اسم "كوكايينا الشرقية". وفي يونيو الماضي، خلال مؤتمر عقد في جنوب أفريقيا، أطلقت السياسية على مسار البلاد إلى الحرية اسم "لحم الخنزير المقدد للأمل"، خالطة بين كلمتي "Bacon" (لحم الخنزير المقدد) و"Beacon" (منارة).

المصدر: RT